女優の萩尾みどり（72）が31日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。学生時代に目指していた職業を明かした。萩尾は千葉大学在学中の20歳の時に、TBSポーラテレビ小説「わたしは菀（あき）」で主演デビューした。司会の黒柳徹子は「元祖高学歴女優と呼ばれた萩尾みどりさん、今日のお客様です」と紹介。スタジオに登場した萩尾に対し、「どうもしばらくでした、本当にお元気そうで」とあいさ