元AKB美女が、アプローチを受けている男性から、別の男性とのお泊まりデートで何をしたのか聞かれ、その答えに視聴者から反響が寄せられた。【映像】元AKB、お泊まりでベッドイン＆濃厚キス3月25日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#7が放送された。『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い