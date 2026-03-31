「第96回選抜高校野球大会」は3月31日、決勝戦を迎え、智弁学園高（奈良）と大阪桐蔭高（大阪）が対戦。智弁学園は10年ぶりの優勝、大阪桐蔭は春夏通算10度目の甲子園制覇を懸けた一戦となった。【Xより】『豊臣兄弟！』対決を報告した公式X試合は大阪桐蔭高が先制し、智弁学園高が追いつくも、大阪桐蔭高が引き離す展開で終盤へ。近畿勢同士のハイレベルな攻防が繰り広げられている。そんな中、思わぬ形で話題を呼んでいる