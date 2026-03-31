子役時代に小泉今日子の娘役を演じた25歳女優が、脱落から見事復活。大人っぽいシースルードレスに身を包んだ登場シーンに、視聴者から反響が寄せられた。【映像】”小泉今日子の娘役”女優、シースルードレス姿（全身あり）3月25日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#7が放送された。『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちが