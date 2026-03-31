テレビ朝日は31日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、2025年度平均視聴率（2025年3月31日〜2026年3月29日）で個人全体で2年連続の3冠、世帯で4年連続の3冠を達成したことを受け、視聴者に感謝の言葉を述べた。個人全体で、全日帯（6〜24時）3.4％・ゴールデン帯（19〜22時）5.2%・プライム帯（19〜23時）5.2％で2年連続の3冠、世帯で全日帯（6〜24時）6.3％・ゴールデン帯（19〜22時）8.8％・プライム帯（19〜23時）8.