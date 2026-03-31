30日、都内で行われた「明星 一平ちゃん夜店の焼きそば 袋麺」新商品発表会に、ブランドキャラクターを務める俳優の仲野太賀（33）が登場した。【映像】「これ！キター!!」焼きそば作りに興奮する仲野太賀普段から自炊をするという仲野だが、今回焼きそばカラーの法被を着て、実際に焼きそば作りに挑戦した。仲野「これ！これ！これ！これ！キター!!いい香りだ！ここに集まってくださってる記者の皆さんも、この後焼きそばを食