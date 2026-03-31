政府は2026年度から30年度の物流政策の指針となる「物流政策大綱」を閣議決定し、宅配便で「置き配」などの非対面による受け渡しを50%まで引き上げる目標を掲げました。物流業界では、ネット通販などの普及により配達件数が増える一方、深刻なドライバー不足や再配達による負担の増加が課題となっています。こうしたなか、きょう（31日）閣議決定された2026年度から2030年度までの「物流政策大綱」では、置き配や宅配ボックス、コ