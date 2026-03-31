俳優柳沢慎吾（64）が31日、都内でファイザー「肺炎球菌感染症の予防啓発キャンペーン」のアンバサダーに就任した。肺炎は日本人の死因の第5位で、9割が65歳以上の高齢者。原因で最も大きな割合を占めるのが肺炎球菌。65歳の1年間は国・自治体の補助で肺炎球菌の予防接種が受けられることを認知してもらう新CM「65歳になったら」が、4月1日から柳沢の出演で放送される。柳沢は「来年6月に僕も65歳ですよ。気持ちは23歳ですけどね。