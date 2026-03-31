3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズが、敵地カセヤ・センターで行われたマイアミ・ヒート戦を109－119で落としたことで、イースタン・カンファレンス7位の41勝34敗（勝率54.7パーセント）となった。 この結果によって、この日試合が組まれていなかったイースト3位のニューヨーク・ニックス（48勝27敗／勝率64.0パ}