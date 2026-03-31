三井住友トラストグループは前日終値近辺でもみ合う展開。３０日取引終了後、傘下の三井住友信託銀行のリース子会社「三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（ＳＭＴＰＦＣ）」の資本再編を行うと発表した。ＳＭＴＰＦＣを三井住友信託、芙蓉総合リース、横浜フィナンシャルグループの３社共同事業として運営することを目指す。出資比率は三井住友信託４５％、芙蓉リース４０％、横浜ＦＧ１