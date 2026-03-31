Nintendo Switch™用ゲームソフト『あつまれ どうぶつの森』のブランドムック®4種（宝島社）が3月31日（火）に発売される。 【画像】『あつまれ どうぶつの森』のポーチとタンブラーが登場 アイテムは、ポーチ2種と真空断熱タンブラー2種の計4種。『あつまれ どうぶつの森』らしい葉っぱ柄のキルティングがポイントの春色カラーのポーチは、まめきち＆つぶきちの刺しゅ