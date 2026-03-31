デンソーが買われている。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、２６～３０年度を対象とした中期経営計画「ＣＯＲＥ２０３０」を策定したと発表。連結売上収益目標を８兆円以上（２６年３月期は７兆４２００億円の見込み）としていることが買い手掛かりとなっているようだ。 ３０年までの５年間で研究開発に３兆７０００億円、設備投資に２兆２０００億円、ＩＴ・知財・人財などの価値創造基盤に７０００億円を投