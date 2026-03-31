「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３１日午後２時現在で、ｉｓｐａｃｅが「売り予想数上昇」で５位となっている。 前週末２７日の取引終了後、今後の事業方針などをまとめた「事業戦略アップデート」を発表。搭載エンジンの変更や日米ランダーモデルの統合などを理由に、次期米国ミッション計画の打ち上げ時期を２０２７年から３０年へ延期（アイスペースとしての次のミッシ