テクノ菱和は後場プラス圏に浮上している。きょう午後２時５分ごろ、２６年３月期の連結業績予想を修正したと発表した。売上高予想を前回予想の９８５億円から９７９億円（前期比１６．３％増）に引き下げた一方、最終利益予想を９６億５０００万円から１１２億４０００万円（同５４．９％増）に引き上げた。同時に期末配当予想を６２円増額の１２０円としており、増益幅拡大の見通しと株主還元姿勢を評価した買いが集まっている