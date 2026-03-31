開催：2026.3.31会場：チェース・フィールド結果：[Dバックス] 9 - 6 [タイガース]MLBの試合が31日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとタイガースが対戦した。Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するタイガースの先発投手はジャスティン・バーランダーで試合は開始した。1回裏、2番 コービン・キャロル 7球目を打ってライトへのタイムリー