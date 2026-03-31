Mr.Childrenの公式Xが更新され、『CDTVライブ！ライブ！』でのオフショットを公開した。 【写真】4曲を演奏した『CDTVライブ！ライブ！』放送直後のリラックスした雰囲気のMr.Children ■『CDTVライブ！ライブ！』オフショットを公開したMr.Children Mr.Childrenは、3月30日に放送された『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SPに出演。3月25日にリリースされた最新アルバム『産声』から「Saturday」と「産声」、TBSドラマ日