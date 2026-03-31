【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERの特集が、3月31日発売の『別冊カドカワScene 15』に掲載。34ページの大ボリュームで、20周年イヤーを総括する内容となっている。 ■フォーマルかつカジュアルな黒ファッションのスタイリングにも注目 特集では、渋谷龍太 × 藤原“37才”広明、上杉研太 × 柳沢亮太によるロングインタビュー、アリーナツアー『都会のラクダ TO