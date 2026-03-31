◇第98回選抜高等学校野球大会 決勝(31日、甲子園球場)智弁学園は智弁学園の4番打者は2年生の逢坂悠誠選手が豪快な一発を放ちました。1点を追う6回、この時点ですでに10個の三振を奪っていた大阪桐蔭の川本晴大投手のストレートを強振し、ライトスタンドへのホームラン。試合を振り出しに戻す一発となりました。これで逢坂選手は5試合で21打数10安打、打率.476と圧巻の成績。その後、大阪桐蔭が7回に4点を奪い、4点を追う展開とな