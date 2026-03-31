中東情勢の緊迫化を受け農林水産省は31日、燃料や石油製品などの供給について、相談を受け付ける窓口を設置しました。鈴木農水相「国全体では供給量自体は不足する事態にはなっていないと認識しておりますが、一部の流通で若干偏りがあったり、目詰まりがあるという状況かと思う」鈴木農水相は閣議後の会見でこのように述べ、農林水産業や食品産業の事業者を対象に、燃料や石油製品などの供給に関する相談窓口を設置したと明らかに