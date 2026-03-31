三菱ふそうトラック・バスと日野自動車が４月１日付で経営統合し、持ち株会社「ＡＲＣＨＩＯＮ（アーチオン）」が発足するのを前に、社長に就任するカール・デッペン氏（三菱ふそう社長）が読売新聞のインタビューに応じた。「東南アジアでナンバーワンを守り、市場での立ち位置をさらに改善したい」と述べ、主力市場でのシェア（占有率）拡大に注力する方針を示した。調査会社マークラインズによると、東南アジア諸国連合（Ａ