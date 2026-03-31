千葉ロッテマリーンズは4月1日正午から、マリーンズオンラインストアで毛利海大投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始すると発表した。ドラフト2位入団の毛利は3月27日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発し、初勝利を記録した。新人投手による開幕戦での勝利は、球団では1950年以来、76年ぶり2人目の快挙。記念グッズは、直筆サイン入りのグローブやユニホームなどの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオ