人気バンド「ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥ（ドリカム）」が９年ぶりのオリジナルアルバム「ＴＨＥＢＬＡＣＫ○ＡＬＢＵＭ」（ユニバーサル）を出した。「ひとつなぎの音楽作品」をキーワードに、アルバムの作品性にこだわった一枚だ。今回、「ＣＤファースト」を掲げており、その真意をリーダーの中村正人に聞いた。（宍戸将樹）アルバムには、四つの新曲など２０１８年以降の曲を収めた。「（ボーカルの）吉田（美