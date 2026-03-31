タレント岡田結実（25）が31日、都内で行われた「あっぷアリーナ！」ローンチ発表会に出席した。今年2月に第1子出産を発表。現在は子育てをしながら仕事をする日々を送っている。最近心が動いたことを問われると「子どもがまだ全然しゃべれる月齢じゃないのに、最近は頭をぶつけたときとかおもちゃが当たったときとかに泣いちゃって、その時に『ママ』って言っている気がする」と明かし、「ママって言ってくれて言う気がして、それ