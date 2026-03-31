元テレビ朝日社員の玉川徹氏は31日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。イラン情勢をめぐり、イラン側が事実上封鎖しているホルムズ海峡で、複数国の船舶の通過を許可しているとして、日本政府に対して「交渉をしているのかもしれないが、もしやっていないとしたら、（イラン側と）交渉できない理由を国民に明らかにすべき」などと指摘した。番組では、ホルムズ海峡をめぐるイラン側の対応についてパ