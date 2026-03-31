鈴木亮平が主演を務めた日曜劇場『リブート』（TBS系）の地上波全10話の累計視聴人数が4256.4万人を記録したことが発表された。6月14日からはNetflixにて全世界で配信される。【写真】『リブート』鈴木亮平＆戸田恵梨香、“夫婦ショット”本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査して