◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦フアンフランシスコ・エストラダ―那須川天心（４月１１日、両国国技館）王座決定戦に出場するＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が３月３１日、都内の所属ジムで、挑戦者決定戦を前に練習を公開した。ＷＢＣ世界バンタム級２位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝戦に向け、特別コーチを務めるＧＬＯＶＥＳジム