◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが３０日（日本時間３１日）、開幕４試合目にして初めて敗れた。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回途中で７８球を投げ、４安打２四球で１失点の粘投も敗戦投手となった。試合後、今季から導入されている「ロボット審判」こと自動判定システム（ＡＢＳ）について問われると「別になんとも。ストライクがス