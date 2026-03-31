◆センバツ最終日▽決勝智弁学園―大阪桐蔭（３１日・甲子園）第９８回センバツ高校野球大会の決勝が午後０時半から行われ、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突した。初優勝した２０１６年以来の頂点を狙う智弁学園は、プロ注目のエース左腕・杉本真滉（３年）が先発。今大会はここまで４勝を挙げており、３５イニングを投げて失点２（自責１）で、防御率は０・２６。圧巻の投球を続けているエースが、大阪桐蔭の身長１９２