◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・東京ドーム）巨人・大勢投手（２６）が１軍に合流した。今日から中日３連戦が行われるバンテリンドームに入った。昨季最優秀中継ぎのタイトルを手にした右腕。ＷＢＣ出場の影響を考慮され、開幕１軍メンバーからは外れていた。開幕２カード目からのメンバー入りは当初の予定通りで、２８日のファーム・リーグ日本ハム戦（鎌ケ谷）では１回１２球で無安打無失点。「コンディショニン