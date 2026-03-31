◆センバツ最終日▽決勝智弁学園−大阪桐蔭（３１日・甲子園）大阪桐蔭が押し出し四球で勝ち越した。同点で迎えた７回無死満塁の絶好機を作ると、３番打者・内海竣太が押し出し四球で勝ち越し。続く谷渕瑛仁（３年）は空振り三振に倒れたが、なお１死満塁で遊ゴロの間に１点を追加。なお２死二、三塁で主将の黒川虎雅（３年）が左前へ２点適時打。終盤の７回に一挙４点を奪った。なお、大阪桐蔭打線は決勝の大舞台で相手