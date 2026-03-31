◆スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会▽中学生の部・３回戦多摩川ボーイズ（東京西）６−１大阪柴島ボーイズ（大阪北）（３月２８日、大田スタジアム）中学生の部・３回戦で、２年連続出場の巨人Ｕ１５ジュニアユースの多摩川ボーイズ（東京西）は大阪柴島（大阪北）に逆転勝ち。創部１年目だった昨年を上回る８強進出を果たした。２番手の左腕、原悠翔（２年）が打者１３人を相手に“完全救援”となるピッ