昨年のＭ−１王者のお笑いコンビ・たくろうが３１日、東京・国立代々木競技場第１体育館で行われた１０代向けの大型イベント「超十代ーＵＬＴＲＡＴＥＥＮＳＦＥＳー２０２６」に登場。ボケ担当の赤木裕が１０代に向けてエールを送った。たくろうは、第９８回選抜高校野球大会決勝と同じ時間帯に同イベントに登場し、取材に応じた。赤木は滋賀・草津市の光泉カトリック高等学校硬式野球部出身。印象深い１０代の頃の思