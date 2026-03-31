米コメディアンのアレックス・ドゥオンさんが死去した。42歳だった。ドラマ「ブルーブラッド ～NYPD家族の絆～」などへの出演でも知られていたアレックスが28日、がんとの闘病生活の末、敗血症性ショックによりカリフォルニア州サンタモニカ内の病院で亡くなったという。 【写真】ひき逃げ事故で亡くなったコメディアン「アメリカズ・ゴット・タレント」にも出場 アレックスさんは昨年、目の後ろに強い