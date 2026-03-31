「ドムドムハンバーガー」の公式「X」アカウントが3月31日、更新。4月1日のエイプリルフールに、「ビッグドム」シリーズが「レッドバンズ」になることを発表しました。【画像】うわぁ…真っ赤だ…コチラがドムドムのエイプリルフール「レッドバンズ」です！真っ赤なうそ？→本当！公式アカウントは、「明日はエイプリルフール。ドムドムでは期間・店舗限定でビッグドムシリーズが『レッドバンズ』に！」とコメントし、バンズが