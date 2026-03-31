31日、中東戦争の拡大懸念が現実化したことで、対ドルのウォン相場は取引時間中に1ドル＝1530ウォンを突破した。2009年の世界金融危機以来となる。同日、ソウル外国為替市場のウォン相場は、前営業日比4．2ウォン上昇した1ドル＝1519．9ウォンで取引を開始した。為替レートは前夜のロンドン市場で1521．10ウォンまでウォン安ドル高が進み、世界金融危機以来の最高値を更新していた。同日午後12時28分現在、前日比13．50ウォン上昇