練習中に中学生を野球のバットで叩いた仁川（インチョン）の野球クラブの監督が警察に捕まった。この監督は警察で犯行の事実を認め、近く書類送検される予定だ。仁川西部警察署は31日、児童福祉法上の児童虐待容疑で50代の野球クラブの監督Aを立件し、今週中に送検する方針だと明らかにした。Aは1月17日、仁川市西区青羅洞（チョンラドン）の野球場で練習中、バットで中学生部員3人の尻や太ももを数回叩いてけがをさせた疑い。被害