ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの開業25周年を記念し、2000年の入社以来、パークと共に歩んできたメンバーであるアトラクションオペレーション部の砂田真紀子さんのインタビューが行われました。開業当時の思い出から、大きく変化した客層、そしてユニバーサル・スタジオ・ジャパンが最も大切にしている「クルーの力」について、25年間の軌跡と熱い想いが語られたインタビューの模様をお届けします。 ユニバーサル・スタジ