同い年の子供よりも歩き始めるのが格段に遅く、言葉を覚えられず、頭囲が小さく、発作を繰り返す子供−−。親はその理由を知りたくて遺伝子検査を受けるが「異常なし」という結果を聞かされる。原因が分からない「未究明神経発達障害」の患者たちが直面してきた現実だ。韓国国内の研究チームが、この長年にわたる謎解きの手がかりを突き止めた。問題は、これまで主に検査してきたタンパク質生成遺伝子ではなく、相対的に評価が制限