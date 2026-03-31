２６日、吉林化繊集団初の船舶分野専用ラージトウ炭素繊維生産ライン。（吉林＝新華社配信）【新華社長春3月31日】中国吉林省吉林市の化学繊維メーカーで、国内最大の炭素繊維生産拠点である吉林化繊集団で26日、船舶分野向けとして初のラージトウ炭素繊維生産ラインが初回起動で順調に稼働した。船舶用炭素繊維の産業化分野で大きなブレークスルーを達成したことを示しており、世界の炭素繊維産業における同社の規模と技術面で