東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：W TOKYO）は30日、新潟・メディアシップ「日報ホール」にて、7月開催の『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）に向けた記者発表会を開催。新潟でのTGC開催は初。タレント村重杏奈が登壇し、イベントをアピールした。【画像】上品スタイルでオーラをかもす村重杏奈（全身ショット）7月18日に新潟・朱鷺メッセ