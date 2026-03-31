お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が30日に放送されたテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。絡みたくない芸能人を明かした。今回は、クイズ形式で津田を深掘りする企画を実施。「正直絡みたくない芸能人は？」というお題で、ガクテンソクよじょうは「大物MC」と予想した。ある番組に津田軍団で出演した時のこと。その大物MCは、津田軍団を一切イジらないというノリを30分続けたという。その後、津田