「選抜高校野球・決勝、智弁学園−大阪桐蔭」（３１日、甲子園球場）１０年ぶり優勝を狙う智弁学園が六回に同点に追いついた。３点を先行されたが、１点差に迫ると、六回に４番逢坂悠誠が大阪桐蔭先発の川本の１３９キロの直球を振り抜き、値千金の同点ソロを放った。川本は今大会初被弾となった。