陸上男子短距離の柳田大輝（22＝東洋大）が31日、あす4月1日のホンダ入社を前に、埼玉県川越市の東洋大川越キャンパスで公開練習を実施。実業団長距離の名門に短距離選手として43年ぶりに入部するに至った経緯を語った後、昨年7月に2歳年上の一般女性と結婚していたことをサプライズ公表した。屋外での約30分間の練習後、会見に臨んだ柳田は「4月からホンダで競技をやらせていただくことになった。世界を目指すという言葉が一