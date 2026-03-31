お笑いコンビ・たくろうが３１日、東京・代々木第一体育館で行われた体験型ティーンズフェス「超十代−ＵＬＴＲＡＴＥＥＮＳＦＥＳ−２０２６＠ＴＯＫＹＯ」に出演し、取材に応じた。イベント開始前の「まもなく超十代」に登場し漫才を披露したきむらバンドは「経験したことのない規模だった上に、（観客が）１０代のパワーにまみれていた」と振り返り、赤木裕は「サンパチマイクの前にランウエイがあるというね」と同