政府は31日、ミサイル攻撃を受けた場合などに国民が避難するための「シェルター」確保に向けた基本方針を閣議決定した。政府はこれまで、爆風や破片からの被害を軽減する「緊急一時避難施設＝シェルター」の確保目標を、住民登録されている夜間人口をベースとした「都道府県単位で人口カバー率100％」としていた。今回の基本方針では、通勤者や滞在者も含めて身近な場所にシェルターを確保するため、昼間の滞在人口をベースとして