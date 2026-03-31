「あえて各停」「1本見送り」を提案東京メトロは2026年3月30日、ナビタイムジャパンと共同で、「座れるルート検索」の本格提供を同日より開始したと発表しました。 【「座れる」の可視化！】これが「座れるルート検索」機能です（画像）同サービスでは、目的地までのルート検索時に、「座るための別ルート」が表示されます。両社は約1年半にわたり「座りやすい号車案内」を試験提供しており、「着座確率」の精度検証を進めて