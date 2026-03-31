バスケットボール、新潟アルビレックスBB。アルビBB一筋で昨シーズン限りで引退した池田雄一（ゆういち）さん。現役時代19年間背負い続けた背番号「32」番が永久欠番になり3月29日、セレモニーが開かれました。アルビBBは29日に アオーレ長岡で岐阜と対戦し、82対49で勝利。プレーオフ進出に向けて、弾みをつけました。その試合後、昨シーズ限りで現役を引退したレジェンド・池田雄一さんの永