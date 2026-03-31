『9人の「超個性」プロの新仕事論』（双葉社）が3月30日（月）に発売された。 【画像】中村佑介の書籍カバーイラスト全集発売 時代を作り、人々を熱狂させる「ヒットメーカー10人」が本音で語る「プロの新仕事論」。変化の激しい時代において、5年後に結果を出すために必要な思考とは何か――。 2024年より配信され話題を集めてきたポッドキャスト番組『林士平のイナズマフラッシュ』が、待望の