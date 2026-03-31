スティーヴン・ミズンによる『言語の人類史――言葉の進化の謎を解く』（河出書房新社）が3月27日（金）に発売された。 【画像】訳者・岩坂彰が作成した関連年表、図式化した目次 言語はなぜ、いつ、どのように生まれ、いかに進化してきたのか――。本書は、この人類最大の謎に、『心の先史時代』『歌うネアンデルタール』といった著作で世界に名を馳せる考古学者、ミズン教授が壮大なスケ&