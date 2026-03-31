アメリカン・エキスプレスは、上海・虹橋国際空港に「アメリカン・エキスプレス・グローバルVIPラウンジ」を開設する。4月下旬から順次利用ができるようになる。広さは146平方メートルで、滑走路を一部できる上海の文化を取り入れたデザイン。ビジネスやリラックスなどの目的別の空間や、温かい料理を提供するダイニングエリア、充電ステーション、天望テラスなどを備える。ラウンジ利用者専用の保安検査場も備える。アメリカン・